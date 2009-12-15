اردوی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در گرجستان و ایتالیا / جراحی بازیکن ملی پوش

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با موافقت مسئولان کمیته تیم‌های ملی، تیم فوتبال زیر 16 سال اوایل اسفندماه برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان گرجستان راهی این کشور می شود. ضمن اینکه این تیم اوایل اردیبهشت ماه سال آینده هم در تورنمنت نوجوانان ایتالیا شرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در نشستی که طی روزهای گذشته با معینی رئیس کمیته تیم‌های ملی داشته، مقرر شده وی بصورت تمام وقت در تیم زیر 16 سال فعالیت کند، افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در فاز نخست برنامه‌های خود که تا اواسط بهمن ماه به طول می انجامد، پروژه استعدادیابی را پیگیری می کنیم اما از اواسط بهمن ماه تمرینات آماده سازی تیم ما بصورت جدی آغاز می شود.

سرمریی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران با بیان اینکه نخستین اردوی خارجی این تیم در گرجستان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: آنطور که به نظر می رسد قرار است به دعوت فدراسیون کره جنوبی، اردویی در آن کشور برگزار کرده و با تیم‌ نوجوانان آن دیداری تدارکاتی را انجام دهیم. ضمن اینکه در برنامه‌های ما برگزاری اردو در ترکیه هم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در نشست بعدی کمیته فنی فدراسیون فوتبال، برنامه‌های آماده سازی تیم زیر 16 سال قطعی خواهد شد، اظهار داشت: تیم ما کار بسیار سختی را در مسابقات قهرمانی نوجوانان(زیر 16 سال) آسیا پیش رو دارد، زیرا باید ضمن کسب سهمیه حضور در جام جهانی، از عنوان قهرمانی تیم دوستی دفاع کنیم.

محمدی در پایان در مورد آخرین وضعیت مرتضی اخباری مدافع اصلی تیم زیر 16 سال که پیش از مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد، گفت: پیگیر کار این بازیکن هستیم و وی قرار است هفته دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفته و پس از حدودا 4 ماه می تواند در تمرینات آماده سازی تیم شرکت کند.