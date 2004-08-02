۱۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

جهت حضور در مسابقات پارالمپيك آتن ؛

بسكتباليست ها و تيراندازان جانباز و معلول به اردو فرا خوانده شدند

پنجمين اردوي تداركاتي تيم هاي ملي بسكتبال با ويلچر و تيراندازي جانبازان و معلولين به منظور آمادگي هر چه بيشتر براي حضور در پارالمپيك 2004 آتن 16 لغايت 24 مرداد در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي تيم بسكتبال با ويلچردرشهريار(مجتمع تحقيقاتي عصرانقلاب) وبا حضورورزشكاران : محمدرضا كريمي ، غلامرضا نامي (خراسان)، عادل صرفي ، عليرضا نافض، احمد  دفاعيه پور حسامي زاده (خوزستان) ، مجيد مختاري (فارس) ، عليرضا احدي ، ابوالفضل موسوي ، مرتضي غريبلو، بهمن سيفي ، ابراهيم تقي لو (زنجان)، سرمربي : غفور كامروا (خوزستان)، مربي : كمال عشق (زنجان) برگزارمي گردد.
بنابراين گزارش اردو تيم ملي تيراندازي در ورزشگاه آزادي برپا خواهد شد واز عنايت الله بخارائي (فارس)، حسن اكبري ، سيدرمضان صالح نژاد (مازندران) ، جمال اسدي ( (ايلام)، اكبرعاليپور (لرستان) ، آيت الله حيدري (مركزي) ، نيره عاكلف (خراسان) ، صديقه برمكي (گيلان)، مهنازمرزآبادي (آذربايجان شرقي) ، دعوت به عمل آمده است تا زيرنظرجواد كوهپايه زاده به عنوان سرمربي ومحمد علي فريدوني ، فاطمه ميرسعيدي مربيان و اميرسليماني دستيارمربي به تمرين بپردازند.
شايان ذكراست تيم تيراندازي جانبازان ومعلولين هفته گذشته با كسب عنوان قهرماني ازمسابقات آزاد اروپا كه در كشور چك برگزار شد به كشورمان بازگشتند.

 

 

کد مطلب 99978

