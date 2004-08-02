بسكتباليست ها و تيراندازان جانباز و معلول به اردو فرا خوانده شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي تيم بسكتبال با ويلچردرشهريار(مجتمع تحقيقاتي عصرانقلاب) وبا حضورورزشكاران : محمدرضا كريمي ، غلامرضا نامي (خراسان)، عادل صرفي ، عليرضا نافض، احمد دفاعيه پور حسامي زاده (خوزستان) ، مجيد مختاري (فارس) ، عليرضا احدي ، ابوالفضل موسوي ، مرتضي غريبلو، بهمن سيفي ، ابراهيم تقي لو (زنجان)، سرمربي : غفور كامروا (خوزستان)، مربي : كمال عشق (زنجان) برگزارمي گردد.

بنابراين گزارش اردو تيم ملي تيراندازي در ورزشگاه آزادي برپا خواهد شد واز عنايت الله بخارائي (فارس)، حسن اكبري ، سيدرمضان صالح نژاد (مازندران) ، جمال اسدي ( (ايلام)، اكبرعاليپور (لرستان) ، آيت الله حيدري (مركزي) ، نيره عاكلف (خراسان) ، صديقه برمكي (گيلان)، مهنازمرزآبادي (آذربايجان شرقي) ، دعوت به عمل آمده است تا زيرنظرجواد كوهپايه زاده به عنوان سرمربي ومحمد علي فريدوني ، فاطمه ميرسعيدي مربيان و اميرسليماني دستيارمربي به تمرين بپردازند.

شايان ذكراست تيم تيراندازي جانبازان ومعلولين هفته گذشته با كسب عنوان قهرماني ازمسابقات آزاد اروپا كه در كشور چك برگزار شد به كشورمان بازگشتند.