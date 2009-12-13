به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هوشنگ بازوند عصر یکشنبه در پانزدهمین جلسه شورای فنی استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه به مراحل چهارگانه چرخه مدیریت در بحران، مسئله علت‌ یابی نیز افزوده شده است، گفت: با استفاده از علت ‌یابی در چرخه مدیریت بحران می‌ توان شاهد حوادث کمتری بود.

وی پیشگیری، آمادگی و تجهیز، مقابله،‌ بازسازی و بازتوانی را مراحل چهارگانه چرخه مدیریت در بحران اعلام کرد و گفت: با اضافه شدن علت‌ یابی به این مراحل چرخه مدیریت در بحران کامل ‌تر می ‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار مرکزی ایجاد مدیریت و فرماندهی واحد بحران، مقاوم ‌سازی سازه ‌های موجود، ساخت و ساز‌های ایمن، ‌اشاعه و ترویج فرهنگی بیمه، ‌آمادگی در برابر بحران و تقویت مشارکت‌ های مردمی با هدف ارائه خدمات را از اهداف چرخه مدیریت در بحران ذکر کرد.

بازوند با تاکید بر اینکه ایران جزو کشورهای حادثه ‌خیز دنیا است، اظهار داشت: در حال حاضر در بحث و مسئله آموزش، خلا‌های اساسی وجود دارد که با تقویت آموزش در امر پیشگیری می‌ توان از بروز حوادث غیرمترقبه جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: وجود برخی سکونتگاه ‌های غیررسمی و نقاط حاشیه‌ شهر‌ها باعث عدم ورود ماشین‌ ‌های اورژانس و خدمات امداد و نجات به این مراکز و ارائه خدمات امدادی به مردم ساکن در این مناطق می شود که باید زیر ساخت های لازم در این امور فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با بیان اینکه شورای فنی استانداری مرکزی در ارزیابی عملکرد شورای فنی استان‌ها در سال گذشته رتبه برتر را کسب کرده است، تصریح‌ کرد: این ارزیابی با هدف آشنایی دستگاه ‌های اجرایی استان از نحوه فعالیت‌ شورای فنی و تبادل تجربیات صورت می‌گیرد.