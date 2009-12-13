نتانیاهو در ادعای خود درباره تشکیل دولت فلسطینی جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "زیپی لیونی" رهبر حزب "کادیما" که اکثریت کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را در اختیار دارد از مواضع کابینه این رژیم به شدت انتقاد کرد.

وی با اشاره به اقدامات و مواضع اخیر "بنیامین نتانیاهو" تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در عمل به آنچه که تا کنون ادعا کرده جدی نیست. به اعتقاد لیونی روشهای در پیش گرفته شده از سوی نتانیاهو ثابت کرده که سخنان وی تنها در حد ادعا بوده است.

وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود گفت: زمانی که یک دولت از امکان حمایتش از تشکیل دو دولت سخن می گوید و در عمل به اقدامات مغایر با این گفته دست می زند، نمی تواند کاری از پیش ببرد.

رهبر کادیما همچنین این انتقاد را به نتانیاهو وارد کرد که وی در تلاش است تا هم شهرک نشینان و هم "باراک اوباما" را از سیاستهای خود راضی نگه دارد، اما این امر شدنی نیست.

وی در پایان هشدار داد که تل آویو ناچار است تصمیمی جدی در زمینه سازش بگیرد زیرا هر چه دیرتر به این کار تن دهد، هزینه های بیشتری به خود تحمیل خواهد کرد.