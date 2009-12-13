اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسابقات شمشیر بازی قهرمانی نوجوانان کشور در دو اسلحه اپه و فلوره با نایب قهرمانی تیم اردبیل در اسلحه اپه و کسب مقام سوم در اسلحه فلوره به کار خود پایان داد.

در مسابقات اسلحه اپه که با حضور 12 تیم از کشور و در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می شد، تیم اپه اردبیل در دیدار نهایی مغلوب آذربایجان غربی شد و به مقام نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت، در این بخش تیم مازندران سوم شد.

در رقابتهای اسلحه فلوره نیز که با حضور 15 تیم پیگیری شد، نوجوانان فلوریست اردبیل توانستند پس از تیمهای اصفهان و آذربایجان غربی مقام سوم این رقابتها را از آن خود کنند. در قسمت انفرادی مسابقات و در اسلحه اپه میلاد رنجبر، امیر رضا کنعانی و حامد مهامی مقدم از اردبیل به ترتیب به عناوین هفتم، نهم و دوازدهم دست یافتند.

در انفرادی اسلحه فلوره نیز امیرمحمد رحیمی از اردبیل مقام پنجم کشور را از آن خود کرد. همچنین میلاد رنجبر در اسلحه اپه و امیرمحمد رحیمی به اردوی تیم ملی شمشیربازی نوجوانان کشور دعوت شدند.

برگزاری مسابقات چهار جانبه کشتی آزاد در نمین

مسابقات چهار جانبه کشتی آزاد یادواره کشتی گیران فقید شهرستان نمین با حضور چهار تیم از شهرستانهای مشگین شهر، بیله سوار، پوریای ولی نمین و شهید شهسواری کله سر از توابع شهرستان نمین در سالن ورزشی حجاب این شهر برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم کشتی شهرستان نمین با کسب 76 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای مشگین شهر و بیله سوار نیز به ترتیب با کسب 70 و 36 امتیاز به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

همچنین در این همایش ورزشی از خانواده مرحوم رضا دارنهال کشتی گیر نمینی و مرحوم توحید سلمانی و نیز مهدی طالعی از ورزشکاران شهرستان نمین که در مسابقات نوجوانان کشتی کشور در اصفهان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شده و به اردوی تیم ملی در رده نوجوانان دعوت شده بود، تجلیل شد.

نتایج رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم کشور

تیم ذوب آهن اردبیل در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم کشور با شکست ماشین سازی تبریز امیدهای خود را برای کسب نتایج بهتر در بازیهای آتی زنده کند. این تیم دیروز در ورزشگاه تختی اردبیل توانست با تک گل دقیقه 30 مهدی واثق تیم قدر ماشین سازی تبریز را مغلوب کرده و به اولین برد خود در این دوره از مسابقات دست یابد.

تیم ذوب آهن اردبیل هم اکنون با یک برد، یک باخت و دو تساوی و با 5 امتیاز در رده هفتم گروه اول رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد. این تیم در بازی بعدی خود (بازی معوق از هفته پنجم) روز سوم دی ماه جاری در شهر یزد به مصاف تیم فولاد این شهر خواهد رفت.

گفتنی است پیش از آغاز این بازی مدیرکل تربیت بدنی استان اردبیل با حضور در بین بازیکنان از حمایت همه جانبه ترببت بدنی استان از این تیم در مسابقات لیگ خبر داد و اظهار داشت: وجود مشکلات مختلف نمی تواند مانعی در مقابل اراده، تعصب و انگیزه های جوانان این تیم برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ باشد.

سید شروین اسبقیان با اشاره به استعدادها و پتانسیل موجود در این تیم، قول داد در صورت پیروزی در این بازی به بازیکنان ذوب آهن پاداش و هدایایی از طرف تربیت بدنی اهدا شود.

پیروزی سایپای اردبیل در رقابتهای فوتسال لیگ دسته یک کشور

تیم فوتسال سایپای اردبیل در هفته پنجم رقابتهای فوتسال لیگ یک کشور در دیداری جذاب و پرهیجان توانست میهمان خود تیم شهروند بابل را مغلوب کند. در این دیدار که در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده برگزار شد، تیم سایپا توانست با نتیجه 4 بر 3 حریف خود را شکست دهد.

تیم فوتسال سایپای اردبیل پس از سه شکست متوالی و کسب یک تساوی خارج از خانه در مقابل تیم صنایع چوبی محبوبی آمل هم اکنون با چهار امتیاز از مجموع پنج بازی در رده های پایین جدول قرار دارد.

تیم سایپای اردبیل در هفته ششم این رقابتها در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده میزبان تیم آرش بتون تاکستان خواهد بود.

دعوت دو تن از بانوان فوتبالیست اردبیلی به تیم ملی

همچنین دو تن از بانوان فوتبالیست اردبیلی از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به اردوی این تیم دعوت شدند.

فاطمه احمدی و ناهید قدیری دو بازیکنی هستند که به اردوی انتخابی تیم ملی بانوان ایران در رده سنی زیر 19 سال دعوت شده اند. این اردو قرار است از امروز به مدت یک هفته در محل کمپ تیمهای ملی در تهران برگزار شود.

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان استان

جشنواره فرهنگی ورزش کارکنان دولت در استان اردبیل با برگزاری دیدارهای رده بندی و پایانی رشته فوتسال در ورزشگاه شش هزار نفری پهلوان رضازاده به کار خود پایان داد.

در دیدار فینال این مسابقات که با حضور 14 تیم در 4 گروه پیگیری می شد، دو تیم سازمان بازرگانی و شهرداری اردبیل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری اردبیل در دیداری زیبا و جذاب با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

در دیدار رده بندی نیز تیم جهاد کشاورزی استان با نتیجه جهار بر یک حریف خود شرکت پست استان را مغلوب کرد و به عنوان سومی دست یافت. از نکات جالب این مسابقات حضور اکبر نیکزاد شهردار اردبیل در این مسابقات بعنوان یکی از بازیکنان اصلی و ثابت تیم شهرداری اردبیل بود.

گفتنی است این مسابقات در هشت رشته ورزشی در رشته های فوتسال، دو و میدانی، دارت، طناب کشی، شطرنج ، شنا، والیبال و آمادگی جسمانی برگزار شد و نفرات برتر رشته های مختلف به مسابقات کشوری کارمندان اعزام خواهند شد.