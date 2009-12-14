صدور 27 هزار جلد سند روستایی در استان قزوین

اکبر آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: در راستای اجرای مقررات تبصره 71 برنامه دوم و مواد 123 و 140 برنامه های سوم وچهارم توسعه اسناد مالکیت 27 هزارو 500 واحد مسکونی صادر و به روستاییان تحویل شده است.

وی افزود: در ابتدای اجرای این طرح مقرر شده بود که روستاهای بالای 200 خانوار سنددار شوند که بدلیل موفقیت آمیز بودن این طرح در حال حاضر املاک روستاهای بالای 20 هزار نفر جمعیت نیز سند دار می شوند.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یادآورشد: در شش ماهه اول امسال مجموع درآمد حاصل از فعالیت ادارات ثبت استان 22 میلیاردو 266 میلیون و 981 هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد داشته است.

آخوندی درآمد ثبت اسناد استان را از محل ثبت املاک پنج میلیارد و 625 میلیون و 501 هزار ریال و درآمد حاصل از ثبت اسناد را نیز 16 میلیاردو 533 میلیون و 628 هزار ریال اعلام کرد و گفت: این درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل بترتیب 27 و هشت درصد افزایش داشته است.

وی درآمد حاصل از فروش اوراق بهادارو دفاتر را 107 میلیون و851 هزار ریال دانست وافزایش آن را 32 درصد اعلام کرد.

آخوندی در پایان یادآورشد: ارتقای سطح بودجه و امکانات ادارات ثبت اسناد و املاک استان از مهمترین اولویتهای اداره در ماههای پایانی سال است.