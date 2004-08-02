برتري مدعيان در تهران وسنندج

به گزارش خبرنگار" مهر" درتهران كه سالن هيات تكواندوميزبان آن بود 6 بازي انجام شد، كه نتيجه يك ديداربايد كميته قضايي فدراسيون مشخص شود. ديدار پاس وصنعت نفت اهواز4-6 به نفع تهران دوره قبل خاتمه يافت، ولي اعتراض اهوازيها ومتعاقبا قبول شدن آن اعتراض ازسوي كميته قضايي ونتيجه كلي به تساوي 5-5 تغيير كرد وپس ازآن نيزاعتراض مربيان پاس باعث شد تا مسوولين برگزاري تعيين تكليف را به فدراسيون واگذار كنند. ازاين گروه تيمهاي مترو، كرمان وايلام غيبت داشتند.
اما درسنندج تمام تيمهاي گروه يك حضور داشتند و12 ديدارانجام شده ذوب آهن وسايپا مدعيان اصلي اين گروه هر2 بازي خود را با پيروزي پشت سرگذاشت. شايد بهترين تيم اين هفته قصرشيرين باشد، چرا كه اين تيم كه ازيكي ازدورترين نقاط ايران در ليگ شركت شركت مي كند، توانست به 2 پيروزي شيرين دست يافت.
نتايج كامل گروه اول - سنندج:
ذوب آهن 7 - كردستان 3
قصرشيرين 6- جهاد كشاورزي زنجان 4
سايپا9- قزوين يك
آذربايجان شرقي 9 - همدان يك
شهيد طلايي 5- لرستان 5
بروجرد 6 - متردهي رشت 5
ذوب آهن 8 - جهاد كشاورزي زنجان 2
كردستان 8 - قزوين 2
قصرشيرين 6 - آذربايجان شرقي 4
سايپا 8 - لرستان 2
بروجرد 7 - همدان 3
شهيد طلايي همدان 6 - متردهي رشت 4
نتايج كامل گروه دوم - تهران:
شهرداري بندرعباس 6 - هلال احمر اروميه 4
دانشگاه ازاد 7 - قم 3
صنعت نفت اهواز 8 - قم 2
دانشگاه آزاد 8 - شهرداري بندرعباس 2
سارونه اروميه 6- خوزستان 4
نظر شما