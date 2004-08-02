حامد بهداد بازي در فيلم خواهر خوانده را به پايان رساند

حامد بهداد، بازيگر تلويزيون و سينما در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: فيلم " خواهر خوانده " ديگر اثري است كه بازي در آن را حدود 10 روز پيش به پايان برده ام. در اين فيلم نقش پسري به نام سعيد را بازي مي كنم كه سالها پيش از خانواده اش دزديده شده بود و بعد از 25 سال متوجه مي شود از طبقه اجتماعي ديگري است.

فيلم " خواهر خوانده " را بهروز حسين زاده كارگرداني كرده است و تهيه كنندگي آن بر عهده امير هوشنگ ارجمند زاده و بهرام بينا قرار دارد.

داستان اين اثر درباره زني به نام هستي است كه يك پرورشگاه خصوصي را اداره مي كند. وي در اثر يك سانحه رانندگي والدينش را از دست مي دهد و وارث تمامي دارايي آنها مي شود. پس از فوت پدر و مادر هستي، وكيل خانوادگي به او اطلاع مي دهد كه برادري به نام سعيد دارد كه سالها پيش گمشده بود و اكنون در صدد پيوستن به جمع خانواده است. ورود سعيد به داستان اتفاقات عجيبي را به وجود مي آورد.

در " خواهر خوانده " آتنه فقيه نصيري، عباس اميري، مهرداد فلاحتگر، نيره فراهاني، رامسين كبريتي، سعيد نوراللهي و مينا چالاك از ديگر بازيگران اصلي به شمار مي روند.

حامد بهداد پيش از اين فيلم، بازي در مجموعه تلويزيوني " گذر عاشقي " به كارگرداني محمد رضا آهنج را به پايان رسانده است. در اين مجموعه وي نقش يكي از جوان هاي پايين شهر را بازي مي كند و يوسف تيموري، پژمان بازغي و چنگيز وثوقي از جمله نقش پردازان مقابل وي در اين سريال به شمار مي روند.

وي پيش از اين بازي در فيلم سينمايي " بوتيك " به كارگرداني حميد نعمت الله، فيلم هاي تلويزيوني " شب عقرب " و " شاهد عيني " ساخته مسعود آب پرور و نيز مجموعه تلويزيوني " وارث " به كارگرداني كاظم بلوچي را تجربه كرده است.

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