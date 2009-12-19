عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی رغم اینکه همه دولتهای پس از انقلاب حرکتهای زیادی برای توسعه کشاورزی انجام داده اند، متاسفانه هنوز زیرساختهای عمده کشاورزی حل نشده و امروز کشاورزی اعم از بادامکاری، زیتونکاری، چای، کرم ابریشم و برنج صرفه اقتصادی ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه برای آسفالت راههای روستای شهرستان شفت نیاز به 75 میلیارد ریال اعتبار است، افزود: راه روستایی یکی از مهمترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق روستای ایفا می کند، به طوریکه از آن به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد می شود.

میرزایی اظهارداشت: جاده ها علاوه بر حمل تولیدات زراعی، عامل اصلی جابجای مسافران و پیوند دهنده مناطق روستای و شهرها و همچنین باعث کاهش زمان حرکت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی است.

وی ادامه داد: در استان گیلان با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی و به طبع تنوع فرآورده های کشاورزی، مسئله راههای مناسب روستای به منظور حمل و نقل هرچه سریعتر،‌ آسانتر و در عین حال ارزانترین فرآورده ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین دغدغه هاست که باید مسئولان بیشتر توجه داشته باشند.

نماینده فومن و شفت همچنین به توسعه گردشگری روستای اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از فضای روستا، طبیعت سالم و زیبایی آن و در مجموع استفاده از تمامی مایحتاج طبیعی برای گردشگران دنیا لذت‌ بخش است که باید توجه شود.

وی هزینه پایین ایجاد زیرساختها در روستا را عامل دیگر برای توسعه گردشگری روستای عنوان کرد و گفت: استان گیلان به دلیل داشتن جاذبه ‌های اقلیمی خاص می تواند شرایط ویژه‌ ای را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم سازد.

میرزایی در ادامه از تهیه طرح جامع گردشگری قلعه رودخان به عنوان منطقه گردشگری بین المللی در 14 جلد از سوی مشاور خبر داد و بیان داشت: برای ایجاد تجهیزات مورد نیاز این سایت گردشگری اعم از ساخت تله کابین، 300 دستگاه ویلای مبلمانه، متل، سفرخانه سنتی، بازارچه صنایع دستی، باغ پرندگان و موزه مردم شناسی دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

نماینده فومن و شفت همچنین از ساخت دو سد خالصان و لاسک با مشارکت بانک صادرات در فومن و شفت خبر داد و یاد آورشد: کلنگ این دو پروژه در نیمه دوم سال آینده به زمین زده می شود.