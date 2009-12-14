اصول تحول علمی درآموزش پزشکی/ انتقاد از بی توجهی به نظریه پردازی درپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی در جمع دانشجویان استعداد درخشان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران در تشریح اصولی که در تحول علمی را در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی مدنظر قرار گرفته است گفت: ارزشهای حاکم بر علوم پزشکی که در مجموعه اخلاق پزشکی تدوین می شود، رشد و بالندگی علوم پزشکی و دوری از ایستایی به عنوان آفت علم، توجه به علم پزشکی به عنوان علم مفید و دوری از علمی که علم مضر است و تنها به منفعت می نگرد، نوآوری و نظریه پردازی، اعتباربخشی و ارزشیابی، هماهنگی با نیازهای نظام سلامت و نخبه پروری از جمله این اصول است.

وی اضافه کرد: عدالت آموزشی نیز نکته ای است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. به این معنی که در دورترین منطقه ایران هم باید دسترسی به آموزش و خدمات سلامت فراهم باشد و فلسفه حضور افراد در طرح خدمات قانونی نیز همین افزایش دسترسی به خدمات سلامت است.

محققی گفت: آموزش پزشکی در موقعیت شروع برنامه پنجم توسعه و دهه پیشرفت و عدالت باید بر اصولی استوار باشد که بر اساس آن گروه های علمی و دانشگاهها و سیاستگذاران حرکت جدید علمی خود را آغاز کنند.

وی به قدمت کتاب قانون ابن سینا و پیشینه تاریخی و فرهنگی علوم پزشکی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: زمانی از که آموزش پزشکی صحبت می شود تنها 75 سال آموزش نوین در دانشگاه تهران مدنظر نیست بلکه بنیانگذاری طب سنتی و ایرانی از زمان دانشگاه جندی شاپور آغاز شد.

معاون وزیر بهداشت در خصوص نوآوری و نظریه پردازی اظهار داشت: باید ببینیم که آیا دانشجویان ما استعداد دارند، آیا عالمان ما صاحب نظر اندیشه هستند. آیا ما باید بر اساس فرهنگ بومی خود نظریه پردازی کنیم یا تنها بر اساس فرهنگ غربی باید همواره مصرف کننده باشیم.

وی با انتقاد از عدم توجه به نوآوری و نظریه پردازی در علوم پزشکی و دانشگاهها گفت: آیا ما برای حل معضلات روانی ناشی از جنگ تحمیلی باید به فرهنگ بومی خود توجه کنیم و یا بر اساس یافته های جنگ ویتنام عمل کنیم.

محققی نظام آموزش پزشکی پاسخگو و لزوم صلاحیت اساتید آموزش دهنده و توجه به استعدادهای برتر در حوزه علوم پزشکی را از دیگر محورهای مورد توجه در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: دستاوردهای سه دهه انقلاب اسلامی در حوزه علمی مرهون دانشجویانی است که استعداد، تلاش و ایمان خود را بکار گرفته اند و باید شرایطی در دانشگاهها ایجاد شود که هیج دانشجوی با استعدادی خود را معاف از شرکت در برنامه های علمی نداند.