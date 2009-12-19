به گزارش خبرنگار مهر، این اثر مجوز نشر دریافت کرده و به تازگی در 169 صفحه از سوی نشر افق به چاپ رسیده است.

از شما چه پنهان احساس خوشی ندارم، چقدر به هم شبیه بودیم، کنتراست، کافه الکترا، کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند و تعادل عنوان داستانهای این مجموعه است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: ‌شاید برای دیگران اهمیتی نداشته که او چند ساله است و چرا در رستورانی نیمه‌تاریک که محل آدمهای مجرد است اینگونه تنها و ستم کشیده نشسته است اما برای من بسیار مهم و پراهمیت است که او سی و پنج سال دارد و دو بچه به دنیا آورده که هر دو با یک بیماری مرموز مرده‌اند و هر پزشکی به او توصیه کرده است که دیگر بچه‌دار نشود می‌دانید که او همسر من است..."

احمد آرام در مجموعه داستان "کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" با ابداع مشبکهایی تاریک- روشن و مجموعه‌ای از تداخلها و نشانه‌ها، مخاطب را به سوی طنزی گزنده پیش می‌برد. او از طریق وهمی ناشناخته، همسو با شکلی از دگردیسی، فضایی گروتسک را رقم می‌زند.