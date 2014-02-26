جامعه شناسان در سه زمینه با عکس و عکاسی ارتباط نزدیک دارند: عکاسی و دوربین به عنوان ابزار تحقیق و گرداوری اطلاعات، عکاسی و عکس به عنوان بازنمای جامعه و عکس و عکاسی به عنوان سوژه و ابژه تحقیق. بنابراین جامعه شناس با ابعاد اجتماعی فعالیتی به نام عکس گرفتن و پدیده ی اجتماعی به نام عکاسی سر و کار دارد. ممکن است در هر لحظه از شبانه روز اتفاقی رخ دهد که بار سیاسی یا اجتماعی قابل ملاحظه ای داشته باشد که از نظر بصری هم نیز دارای ارزش خبری می باشد اما همیشه یک عکاس وجود ندارد که آن را ثبت کند و افرادجامعه هستند که اینکار را انجام میدهند.