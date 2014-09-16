اغلب تصورات ما از یک مهماندار، خانم و آقایی آراسته و خوش برخورد است که با خوشرویی به مسافران خوش آمد میگوید و خواسته های آنها را در طول سفر برآورده میکند. مهمانداری یکی از آن شغلهایی است که در مدت زمان کوتاهی پس از شناخته شدن، طرفداران زیادی پیدا کرد. مهمانداری اگرچه در ظاهر یک شغل شیک و بیدردسر به نظر میرسد؛ اما مهمانداران چیز دیگری میگویند و مشکلات پنهان آن را مانند نداشتن ساعت کار منظم، خسته کننده میدانند. البته نباید فراموش کرد که هر شغلی حتی شغلهای پر زرق و برق هم مشکلات خاص خود را دارند. یکی از شاخه های شغل مهمانداری، مهمانداری در قطار است که نسبت به دیگر شاخه های مهمانداری کمتر شناخته شده و تفاوتهای زیادی با مهمانداری در هواپیما و هتل دارد.

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