آنچه مسلم است، ايل قشقايي با همين تعداد و طوايف يك‌باره به خطه فارس وارد نشدند. بلكه در زمان‌هاي مختلف و از مكان‌هاي گوناگون، دسته‌هايي بزرگ و كوچك، آرام آرام به سمت فارس كوچيده يا كوچانده شده است. و پس از سال‌ها اسكان در نواحي مختلف فارس، بنا بر خواست حكومت مركزي زير سلطه يك خان يا رييس ايل درآمده، و براي اخذ ماليات و نيروي انتظامي و نظامي جبهه واحدي را تشكيل داده‌اند. و با گذشت زمان از لحاظ قدرت نظامي به‌قدري رشد نمودند، كه موجب رعب و وحشت حكومت مركزي شده و مجددا طي سال‌هاي طولاني به طرق سياسي يا نظامي آن‌قدر از قدرت آن‌ها كاستند كه، به مرور زمان تحليل رفته يا ضعيف شدند. تا جايي‌كه امروز از ايل بزرگ قشقايي چيزي باقي نمانده است.