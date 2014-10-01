مجله مهر- عطیه همتی: حالا انگار دوره «لطفا مرا بشوئید» ها روی شیشه‌ها و بدنه خاک گرفته خودروها گذشته است. لااقل در لندن که این‌طور است. چون آقای «بن لانگ» فارغ التحصیل رشته هنر و طراحی در دانشگاه کمبریج لندن، از بدنه کامیون‌های خاک‌گرفته لندن به‌عنوان بوم نقاشی‌هایش استفاده می‌کند. او این‌کار را در قالب پروژه‌ای به نام « هنر سفر» انجام می‌دهد و همه این نقاشی های زیبا را فقط با استفاده از یک انگشتش می‌کشد. ایده این نقاشی‌ها زمانی به ذهن این هنرمند رسید که جیبش خالی شد و تصمیم گرفت از درهای عقب کامیون‌ها برای نشان دادن هنرش استفاده کند. هرچند بعد از مدتی نقاشی هایی که آقای لانگ می کشد وضوح گذشته را ندارد.اما صاحبان این ماشین ها شاید تا 6 ماه دیگر هم دلشان نیاید ماشینشان را بشویند.چند نمونه از کامیون‌های نقاشی شده توسط این هنرمند انگلیسی را ببینید.