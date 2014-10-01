صعود عجیب کوهنوردان به یک قله

مجله مهر- عطیه همتی: یک شرکت تجهیزات کوهنوردی سوئیسی به نام «ماموت» به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد صعود « ادوارد ویمپر» اولین کوهنورد صعود کرده به قله « مترهورن» در رشته کوههای آلپ کار جالبی انجام داد. این شرکت صدها کوهنورد را همراه عکاسی به نام «رابرت بوش» راهی منطقه کرد تا برای گرامیداشت این روز عکس‌هایی کم‌نظیر بگیرد. این کوهنوردان در دامنه این کوه با روشن کردن چراغهای قرمز رنگی یاد و خاطره آقای ویمپر را گرامی داشتند.عکس های آقای بوش به خوبی سختی رنج صعود به این قله را همراه با حرکات نمادین کوهنوردان نشان می‌دهد.