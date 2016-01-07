عکس استانی ۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹ دریافت تصاویر زهیر صیدانلو سفر وزیر آموزش و پرورش به قم علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به قم با مراجع تقلید دیدار و در اجلاس استانی نماز حضور یافت. برچسبها مرجع تقلید شیعیان علی اصغر فانی آیتالله عبدالله جوادی آملی مطالب مرتبط معلمان نقش فرهنگی خود را فراموش کردهاند/ افزایش عقلانیت در جامعه آموزش وپرورش فصل مشترک حاکمیت و ملت است/نیازمند همکاری حوزه هستیم توجه به معیشت معلمان/ حضور افراد وارسته در رأس آموزش و پرورش وجود ۴۸۰۰ مدرسه با کمتر از ۵ دانشآموز در کشور نیازمند همکاری بیشتر حوزههای علمیه و آموزش و پرورش هستیم خودسازی لازمه تعلیم و تربیت است/ توجه بیشتر به معلمان دانشآموزان با احادیث آشنا شوند/ آسیب کشور با کاهش جمعیت
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