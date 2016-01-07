۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹

زهیر صیدانلو

سفر وزیر آموزش و پرورش به قم

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به قم با مراجع تقلید دیدار و در اجلاس استانی نماز حضور یافت.

                                

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