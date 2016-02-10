دستگیری ۳ شکارچی متخلف در کرمان

نیروهای یگان حفاظت محیط زیست کرمان سه متخلف را در سه منطقه سیرچ، چشمه امام رضا (ع) و دهنه کهنوی جوپار شهرستان کرمان دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره موفق به دستگیری ۳ شکارچی متخلف در سه نقطه مختلف شدند.

طهماسب زینل پور افزود: این سه متخلف در سه منطقه سیرچ، چشمه امام رضا (ع) و دهنه کهنوی جوپار شهرستان کرمان دستگیر شدند.

به گفته وی دو نفر از این افراد در حال شروع به شکار با درایت محیط بانان، قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شدند و در اقدامی دیگر متخلفی که یک کبک را شکار کرده بود به دام قانون افتاد.

در مجموع دو قبضه سلاح ساچمه زنی و یک قبضه سلاح گلوله زنی از متخلفان مذکور کشف و ضبط و پرونده مربوطه تحویل مرجع محترم قضایی شد.