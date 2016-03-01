۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۲

روزنامه های کرمان ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha