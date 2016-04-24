برترین تصاویر جهان در ۵ اردیبهشت ۹۵

تصاویر امروز را با ادامه اعتراض مردم فرانسه آغاز می کنیم؛ و در ادامه تصاویر ربات خدمتکار در چین، سالگرد کشتار ارامنه و نمایشگاه بین المللی صنابع دستی در اندونزی خواهیم دید.

انفجار خودرو در ادامه اعتراضات مردم فرانسه به قانون کار (AFP) رستورانی در چین از ربات های خدمتکار برای پذیرایی مشتریان استفاده می کند. (REUTERS) روستاییان نپال یک سال بعد از زلزله (STAFF) تجمع مردم ارمنی به مناسبت یادبود صد و یکمین سالگرد کشتار ارامنه به دست نیروهای عثمانی در سال ۱۹۱۵ (AFP ) کشیش شینتو در معبد «یاسوکونی» به دیدار قانونگذاران ژاپنی می رود. (REUTERS ) نمایشگاه بین المللی صنابع دستی در اندونزی (ZUMA PRESS ) مسابقه کشتی گیری سنتی در سودان (AFP) یک کتاب فروشی ۲۴ ساعته، پاتوق بسیاری از کتاب دوستان چینی شده است. (chinadaily) اعتراض خاموش مهاجران نزدیک مرز مقدونیه (AFP) طلوع خورشید کنار مجسمه بودا در خارج شهر بانکوک (REUTERS) یک ماهی کنار جلبک دریایی عکس برگزیده «National Geographic» نقاشی دیواری هنرمند ایتالیایی روی دیوار ۱۸ متری در شانگهای چین (VCG) مزرعه ای از توربین های بادی در کالیفرنیا (AFP) شرکت مردم روستایی چین در مسابقه محلی ماهیگیری (Xinhua) رژه با ماسک «ویلیام شکسپیر» به مناسبت چهارصدمین سالگرد مرگ او (AFP) جمع آوری عاج های فیل در مرکز خدمات حیات وحش کنیا (AP)