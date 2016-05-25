برترین تصاویر جهان در ۵ خرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات یادبود سربازان هندی در جنگ جهانی اول، عملیات نیروهای عراق برای آزادسازی «فلوجه»، اعتصاب کارگران در پالایشگاه های فرانسه و مراسم سلطنتی کامبوج خواهید دید.

نورپردازی بنایی در شهر «برایتون» انگلیس برای یادبود سربازان هندی که در جبهه متفقین جنگ جهانی اول جنگیدند (Getty) مرحله دوم عملیات نیروهای نظامی عراق برای آزادسازی «فلوجه» (Reuters) اعتصاب در پالایشگاه های فرانسه در اعتراض به اصلاحات قانون کار (AFP) عکاسی با نورپردازی طولانی در آب و هوای طوفانی آلمان (EPA) فرود اضطراری یک هواپیمای خصوصی در زمین های زراعی هند (AFP) افسران در مراسم سالانه سلطنتی «کامبوج» یک فرماندار را حمل می کنند. (EPA) مراسم یادبود مسافران هواپیمای پاریس- قاهره در مصر (AP) هرم شیشه ای موزه لوور با عکس ساختمان آجری این مجموعه پوشیده شد. (AP) انعکاس تصویر هواپیما روی ساختمان شیشه ای در سوئیس (Reuters) عکاسی ماکرو از پرچم گل (Reuters)