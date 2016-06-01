برترین تصاویر جهان در ۱۲ خرداد ۹۵

تصاویر امروز را با ماکت مجسمه ابولهول در چین آغاز می کنیم؛ در ادامه تصاویر منطقه صنعتی در ژاپن، مناطق سیل زده آلمان و توقیف ببرهای یک معبد در تایلند خواهیم دید.
ماکت ساخته شده از مجسمه ابوالهول در پارک فرهنگی جاده ابریشم در چین (IC)
توقیف ببرهای یک معبد در تایلند (GETTY)
انعکاس تصویر کارخانه داخل یک آینه در منطقه صنعتی «کاوازاکی» ژاپن (Reuters)
گل و لای ناشی از سیل در آلمان (EPA)
کودکی زیر سایه درخت یک زمین کشاورزی در هند خوابیده است. (Reuters)
آتش سوزی شرکت شیمیایی در چین (REUTERS)
یک روز طوفانی در جمهوری چک (AP)
عکاسی از اسب دریایی زیر آب ( National Geographic)
طراحی رستوران با طرح زرافه (GETTY)
تبلیغات روز جهانی بدون دخانیات (GETTY)
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