ازدواج، ‌در سال‌هاي اخير‌ در كشور، با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه است. از سویی ازدواج جوانانی که در شهرهای بزرگ و توسعه یافته از مرز سی سال میگذرد و از سوی دیگر ازدواج کودکان و نوجوانی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند ولی به لحاظ عاطفی و فکری هنوز رشد کاملی نیافته اند هر دو بیانگر مسائل کشور در زمینه ازدواج هستند. قانون معتقد است دختران و پسران در سنین ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به بلوغ كامل جسمي، ‌روحي، فكري و اجتماعي مي‌رسند و آمادگي تشكيل خانواده را دارند. با توجه به آمار روبه افزایش ازدواج در سنین زیر هجده سالگی در ایران مجموعه حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا سن قانونی ازدواج در ایران عزیزمان برای شروع زندگی جوانان سن مناسبی است؟ و آیا جوان امروز در سنین یاد شده قادر به مدیریت یک زندگی با تمام ابعاد امروزیش است و از عهده تربیت نسل بعد از خودش به خوبی برمیاید؟ آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سالهای اخیر نشان میدهد که سالانه حدودا چهل هزار نفر زیر سن هجده سالگی ازدواج می کنند. مجموعه عکسهای حاضر نمایانگر ازدواج زیر 18 سال در استان گلستان است که تعداد زیادی از دختران بنا به عرف منطقه ای و رسومات محلی که در آن زندگی میکنند زودتراز 18 سالگی ازدواج می کنند و تشکیل خانواده میدهند. استان گلستان در شمال شرقی ایران واقع شده است، در استان گلستان اقوام مختلف نظیر فارس، ترک، ترکمن، سیستانی، بلوچ، قزاق، زندگی میکنند. زبانهای رایج در این استان عبارتند از ترکمنی، فارسی، مازندرانی و بلوچی. اکثریت جمعیت این استان را ترکمن ها تشکیل میدهند. فارسی زبانها در مرکز استان سکونت دارند. مازندرانیها در روستاهای نیمه غربی استان و ترکمن زبانان در بخش شرقی، مرکزی و شمالی استان و همچنین در گرگان (مرکز استان) استان سکونت دارند.