برترین تصاویر جهان در ۱۹ خرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات ماه مبارک رمضان در کشور های اسلامی، بمبگذاری خودرو در استانبول، جراحی پلاستیک تابلوی معروف مونالیزا و نمایشگاه چیدمان در استرالیا خواهید دید.

تجمع مسلمانان همزمان با ماه مبارک رمضان در مسجد الحرام (Getty) غواصی داخل آکواریم ماهی ها در سنگاپور (AP) قرآن خواندن یک زن در مسجدی در اندونزی (GETTY) نمای یک روستا در چین (chinadaily) نمایش تصویر قبل و بعد از جراحی پلاستیک مونالیزا در آلمان (EPA) بر اثر حادثه بمب گذاری خودرو در استانبول 11 نفر کشته شدند. (ZUMA) نمایش نسخه ای بزرگ از قرآن با ورقه هایی از چوب در اندونزی (NURPHOTO) قایقرانی در ساحل جزیره «کورس» فرانسه (AFP) حرکات نمایشی کارمند باغ وحش مقابل گردشگران در تایلند (Reuters) انعکاس تصویر کودک داخل آینه ها در نمایشگاه چیدمان ملبورن استرالیا (Getty) جوجه سه هفته «عقاب جغد اوراسیا» در باغ وحش سیبری روسیه (Reuters) نمایش آبی داخل یک آکواریوم در چین (XINHUA) یکی از کارمندان مترو آلمان با ربات انسان نما سلفی می گیرد. (Reuters) شکار شبانه عقاب در اسکاتلند (Getty) تظاهرات مردم ونزوئلا برای برکناری رئیس جمهور (Reuters)