برترین تصاویر جهان در ۲۴ خرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات نسخه ای از قرآن در اندونزی، طولانی ترین پل شیشه ای جهان در چین، جشنواره آتش بازی در اوکراین و حمله مسلحانه به یک کلوب در آمریکا خواهید دید.

آتش بازی همزمان با یک رویداد فرهنگی در لهستان (EPA) بازدید از نسخه بزرگ قرآن در مسجدی در «ماساکار» اندونزی (GETTY) طولانی ترین و بلندترین پل شیشه ای جهان در چین (IC) پسر افغان هنگام تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان (EPA) دختران هندی در دمای ۴۵ درجه کلکته (EPA) اجرای مراسم مذهبی برای بیدارکردن روزه داران هنگام سحر در فلسطین (Reuters) جشنواره آتش بازی در اوکراین (AP) یک متخصص بمب محتویات ساک را نزدیک محل انفجار بمب در شانگهای چین بررسی می کند. (Reuters) رقابت های اتومبیل رانی ایتالیا (GETTY) ۵۰ کشته در حمله مسلحانه به یک کلوب در شهر اورلاندو آمریکا (AP) شرکت کنندگان مسابقه دو فیلیپین با کلاه های رنگی (EPA) بازسازی صحنه های جنگ تاریخی مقابل ناپلئون در اسپانیا (AFP) تصادف شدید در مسابقه اتومبیل رانی ایالت تگزاس آمریکا (Getty)