برترین تصاویر جهان در ۱۵ تیر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات جشن عید فطر در کشورهای اسلامی، جشنواره چراغانی در چین، غار یخی در سیبری روسیه و مراسم یادبود قربانیان عملیات تروریستی در عراق خواهید دید.

جشنواره چراغانی در چین (REUTERS) آتش بازی به مناسبت عید فطر در مالزی (EPA) غار یخی کنار دریاچه «بایکال» ، قدیمی ترین و عمیق ترین دریاچه با آب شیرین در جهان در سیبری ( National Geographic) جوان عراقی در محل انفجار بمب در بغداد (AFP) نمای صبحگاهی شهر «کسکی کروملو» در جمهوری چک (Shutterstock) مراسم یادبود قربانیان عملیات تروریستی در عراق (AFP) محل برگزاری مسابقات قهرمانی تنیس «ویمبلدون» در انگلیس (Guardian) انعکاس نور خورشید روی آب های ساحلی «پورتلند» (Shutterstock) شادی کودک هندی در جشنواره عید فطر (EPA) مسابقه چند مرحله در یک رویداد قهرمانی در روسیه (TASS) تلاش ورزشکاران برای رسیدن به خط پایان در مسابقه دوچرخه سواری در فرانسه (AFP)