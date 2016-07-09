برترین تصاویر جهان در ۱۹ تیر ۹۵

تصاویر امروز را با جشن عید فطر آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از ربات غول پیکر در فرانسه، سیل در چین، جشنواره گاوبازی در اسپانیا و اعتراض به مرگ یک سیاه پوست به دست پلیس آمریکایی خواهید دید.

دختر شش ساله در جشن عید فطر در مسجد جامع کشمیری نپال (ZUMA ) پرواز کبوتر مقابل فواره های آب در پارکی در اوکراین (Reuters) زنی در حال عکاسی از خیابان آب گرفته در چین (REUTERS ) جشن عید فطر در هند (AP) جشن سنتی مردم «اسلاوی» در اوکراین (EPA) مردم اسپانیا برای شرکت در جشنواره «سان فرمین» آماده می شوند. (Reuters) رونمایی از ربات غول پیکر به شکل عنکبوت در فرانسه (Reuters) اعتراض مردم آمریکا به کشته شدن دو سیاه پوست با شلیک پلیس (Reuters) رها کردن گاوهای وحشی بخشی از جشنواره گاوبازی در اسپانیا (AP) فوک قبل از شیرجه زدن در آب های ساحلی اسکاتلند (National Geographic) پرتاب فضاپیمای سایوز از قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی (REUTERS) تبلیغات برای انتخابات مجلس در ژاپن (EPA) درگیری نیروهای پلیس آمریکایی با معترضان منجر به کشته شدن پنج پلیس شد. (nypost) استادیوم «ووهان» چین بر اثر سیل پر از آب شد. (Reuters) بالنی به شکل پنگوئن در جشنواره بالن اروپا (Getty) دختر فیلیپنی خواهر کوچک تر خود را از خیابان آب گرفته عبور می دهد. (AP) تماشای منظره ساحلی در تایوان (Reuters) یک عکاس آمریکایی در تعطیلات خود با خرسی مواجه شد که برایش دست تکان می داد. (SOLENT)