تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون ساخت مدال های طلای المپیک ۲۰۱۶، فضای شدید امنیتی در کشمیر هند، مسابقات اتومبیلرانی جاده ابریشم و تظاهرات مردم ترکیه در مخالفت با کودتا خواهید دید.

ساخت مدال های طلای المپیک ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو برزیل (AFP) مرد کشمیری برای گرفتن مجوز عبور ، دندان آسیب دیده خود را به ماموران امنیتی نشان می دهد. (Reuters) مسابقات اتومبیلرانی جاده ابریشم در صحرای گبی (chinadaily) تظاهرات مردم استانبول در مخالفت با کودتا در ترکیه (Getty) نمای کوه آتشفشانی از ارتفعات پارک ملی «ویرونگا» جمهوری کنگو (nationalgeographic) عکاسی با شاتر طولانی از مراسم آئینی در تایلند (Reuters) انتقال فیل های آفریقایی در معرض انقراض به پارک ملی در «مالاوی» (AP) عبور یک مرد از مقابل یک تابلوی تبلیغاتی در پکن چین (REUTERS) عکس هوایی ناسا از آب شدن بیش از حد یخ های قطب شمال (NASA) محل تغذیه کبوتر ها در بمبئی هند (Reuters) شنا میان جلبک های دریایی در چین (GETTY)

مجسمه عیسی مسیح مقابل ماه کامل در شهر میزبان المپیک (AFP) زندگی روزانه در مناطق سیل زده هند (GETTY) گردش تابستانی در مناظر بکر چین (ZUMA)