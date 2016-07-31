برترین تصاویر جهان در ۱۰ مرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون جشنواره بادبادک در انگلیس، ساخت ماکت گودزیلا در ژاپن، تعمیر خط مترو در فرانسه و بزرگراه و خط راه آهن از جنگل های چین خواهید دید.

کودک چینی روی ماکت بزرگی از صفحه کیبورد در مرکز خرید پکن بازی می کند. (REUTERS) جشنواره بادبادک در انگلیس (AFP) نصب ماکت گودزیلا کنار ساختمانی در توکیو ژاپن (AP) تفریح مردم فلسطین در ساحل غزه (Reuters) اعضای تیم ورزشی پناهندگان روبروی مجسمه حضرت عیسی عکس می گیرند. (Reuters) تعمیر و بازسازی یکی از خطوط قدیمی مترو در پاریس (GETTY ) شنای پنگوئن داخل آکواریوم قطبی در «هاربین» (ZUMA) تمرین کونگ فو در چین (Getty ) رقابت های پرش مردان در روسیه (TASS) ساخت بزرگراه و خط راه آهن بدون تخریب جنگل ها در چین (Barcroft) مسابقه اسب سواری کودکان در انگلیس (AP) حرکت تانک در بازی های بین المللی نظامی ۲۰۱۶ در روسیه (Reuters) مجسمه عیسی مسیح ع هنگام طلوع آفتاب در شهر میزبان المپیک (AP)