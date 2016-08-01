رام کردن میوه وحشی

خواص شگفت انگیر تمشک بویژه برخورداری از آنتی اکسیدان به عنوان مهمترین ماده برای پیشگیری از سرطان، موجب شده است که این میوه به عنوان یکی از محبوب ترین و نافع ترین مرکبات در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گیرد. با این وجود کشت تمشک به صورت حرفه ای هیچگاه در ایران جدی گرفته نشده است. میزان بسیار محدود و کمیابی از تمشک که بعضا در بازار یافت می شود محصول بوته های وحشی و خودرو در شمال کشور است. مهندس مجید زمانی یکی از فعالان اقتصاد مقاومتی است که پس از دو سال مطالعه و سرمایه گذاری برای کشت حرفه ای تمشک، موفق به رام کردن این میوه وحشی شده است. آقای زمانی که مهندس عمران است، با دریافت 15 میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی مزرعه تمشک خود را در رامسر راه اندازی کرده و برای 4 نفر اشتغالزایی کرده است. احداث نخستین باغ تولید حرفه ای پرورش تمشک در کشور با استقبال کشاورزان ساری مواجه شده و هفته ای نیست که تعدادی از کشاورزان منطقه برای آشنایی با کشت تمشک به باغ آقای زمانی مراجعه نکنند. او در این باره می گوید: «یکی از مهمترین انگیزه های من برای پذیرفتن ریسک تولید محصولی که هیچ تجربه درباره آن در کشور وجود نداشت، اضافه کردن تمشک به عنوان یک میوه جدید به سبد مصرف خانواده های ایرانی بود. گسترش بیماری سرطان از جمله تبعات هولناک زندگی شهری و صنعتی است و مصرف تمشک توسط مردم بهترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری از سرطان است. در منطقه ما باغ های وسیع 10 هکتاری را می توان یافت که به صورت کاملا علمی و اصولی کیوی تولید می کنند. امیدوار هستیم بتوانیم کشت تمشک را هم مانند کیوی در شمال کشور ترویج کنیم.» لازم به ذکر است آقای زمانی در کنار پرورش تمشک، به فعالیت عمرانی نیز اشتغال دارد. او به همراه یک تیم مهندسی با طراحی کلبه بامبو برنده رتبه نخست جایزه معمار در بخش ساختمان های مسکونی شده است.