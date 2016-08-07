برترین تصاویر جهان در ۱۷ مرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات کلاس شنای نوزادان در اوکراین، بازی های نظامی بین المللی روسیه، جشنواره سنتی در آلمان و گشت نیروی هوایی بالای دریای جنوب چین خواهید دید.

کودکی در حال شنا در کلاس آب نوزادان در اوکراین (barcroft) نمایش هوایی در طول بازی های بین المللی نظامی روسیه (Reuters) مردی با لباس شخصیت اصلی بازی پوکمون در یوکاهاما ژاپن (Reuters) شنا در طول یک جشنواره سنتی در آلمان (EPA) گشت نیروی هوایی چین اطراف دو جزیره در دریای جنوب چین (Xinhua) آتشفشان فعال سینابانگ در اندونزی (barcroft) ادامه آتش سوزی جنگل های اسپانیا (EPA) خرس قهوه ای در باغ وحشی در انگلیس برای خنک کردن خود داخل آب رفته است. (epa) عکاسی شبانه از یک آبشار در ایالت آریزونا آمریکا (National Geographic) عکاسی ضد نور در شهر بازی آلمان (epa)