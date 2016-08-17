کارگاه تولید محصولات خانگی

خانم خوش نظر همسر جانباز حسن خوش نظر ، یکی از خیرین بسیجی می باشد که با استفاده از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج توانسته بیست و پنج بانوی نیازمند را مشغول فعالیت کند . عرصه فعالیت گروهی ایشان تولید محصولات فریزری و سبزیجات میباشد که ماهانه حدود یک تن از انواع باقالی و قوره و سبزیجات را بسته بندی نموده و به اطرافیان به صورت تعاونی عرضه می نمایند. با ارائه دستمزد کارگران و هزینه ها حدودا یک میلیون تومان سود به دست می آورند که آن را صرف کمک به صد و ده خانواده تحت پوشش میکنند . همسر وی به دلیل بیماری و جانبازی در منزل حضور دارند که در این عرصه کمک های فراوانی را به خانم خوش نظر ارائه میدهند .