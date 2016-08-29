برترین تصاویر جهان در ۸ شهریور ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون تصویر ماهواره ای ناسا، کلیسایی در اتیوپی، اردوگاه زلزله زده های ایتالیا و کلاس درس کودکان فلسطینی خواهید دید.

تماشای طلوع آفتاب در ساحل انگلیس (Alamy) تصویر ماهواره ای ناسا از گردبادی در نزدیکی ژاپن (NASA) یک کشیش اهل اتیوپی در حال خواندن کتاب مقدس (NATIONAL GEOGRAPHIC) چادر های موقت برای زندگی مردم در مناطق زلزله زده ایتالیا (AP) بازسازی یک کشتی جنگی باستانی در آتن پایتخت یونان (Reuters) کلاس درس کودکان فلسطینی در جنوب نوار غزه (Reuters) رژه در کارناوال «ناتینگ هیل» در لندن (AFP ) آب و هوای بارانی در سرینگر هند (AP) اعضای گروه موسیقی یونان در جشنواره بین المللی موسیقی نظامی در روسیه (REUTERS) رویداد جهانی شیرجه از صخره در ایتالیا (Getty) پرواز یک بالون بالای صخره های آتشفشانی در «کاپادوکیه» ترکیه (Getty) جشنواره گاوبازی در اسپانیا (Reuters) اجرای دسته جمعی ۳۰۰ نوازنده شیپور در آلمان (AFP) جغد خاکستری داخل قفس خود در باغ وحش حومه سیبری (Reuters)