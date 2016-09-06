برترین تصاویر جهان در ۱۶ شهریور ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات شهادت جوان فلسطینی توسط نیروهای رژیم صهیونیستی، مراسم حج در مسجد الحرام، آتش سوزی در دامنه های کوه اسپانیا و مسابقه موتورسواری در آفریقای جنوبی خواهید دید.

خرس قطبی در اقیانوس منجمد شمالی (Barcroft) تصویری از خودروی یک فلسطینی که به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. (REUTERS) مجسمه های غول پیکر بودا از آثار تاریخی استان هنان چین (Xinhua) آتش سوزی دامنه کوه اسپانیا به مناطق مسکونی رسیده است. (REUTERS) بازی کودکان با اسلحه های چوبی در سودان (REUTERS) مسابقه موتورسواری در آفریقای جنوبی (EPA) مراسم حج امسال در مسجد الحرام (Reuters) بازدید گردشگران از مزرعه آفتابگردان در امتداد رودخانه هان در چین (VCG) پاهای مصنوعی یک شرکت تولید کننده اعضای مصنوعی در «لائوس» (EPA) یک تاکسی کنار یادبود مادرترزا در کلکلته هند (AP) هیلاری کلینتون ماکت هواپیمای جدید خود را قبل از سوار شدن در دست دارد. (Reuters) زنان هندی مشغول ماهیگیری با سبد (Reuters) عکاسی از شکل حلزونی راه پله در انگلیس (Shutterstock) شترمرغ سواری یکی از جاذبه های گردشگری حومه کوالالامپور مالزی (Getty)