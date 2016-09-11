برترین تصاویر جهان در ۲۱ شهریور ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون مراسم حج، عید سعید قربان، مسابقات پارالمپیک ریو دو ژانیرو، بازی های بین المللی عشایر در قرقیزستان و تخلیه خانه های محاصره شده با آتش در پرتغال خواهید دید.

پسر هندی کنار یک بز در بازار فروش احشام به مناسبت عید قربان در دهلی نو (Barcroft) مسابقه دو پارالمپیک ریو دو ژانیرو (IOC) شکار با عقاب در طول بازی های بین المللی عشایر در قرقیزستان (Getty) مردم فلسطین در حال خرید شیرینی در شب عید قربان (Reuters) عکس هوایی از یک رستوران داخل هواپیما در چین (Barcroft) مجسمه میمون آهنی در چین (IC) مردم پرتغال خانه های محاصره شده با آتش را ترک می کنند. (EPA) عکس هوایی از اردوگاه پناهندگان در فرانسه (Reuters) پرواز هلی کوپتر ضد گلوله در مانور نظامی در روسیه (TASS) تزئین شتر برای قربانی روز عید قربان در پاکستان (Reuters) یک قطار در «گالیسیا» اسپانیا از خط خارج شد. (Reuters) عملیات امداد و نجات بالای سه تله کابین متوقف شده در فرانسه (AP)