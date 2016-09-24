جراحان جهادی

علمی شدن دامداری و حفاظت از دام ها در برابر انواع بیماری، یکی از عواملی است که از نقشی مهم در افزایش درآمد و ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان برخوردار است. همه روزه دام های بسیاری به دلیل هزینه های بالای درمان و ناتوانی روستائیان در تامین این هزینه ها، تلف می شوند یا کیفت محصولاتشان به شدت کاهش می یابد. «دامپزشکانِ ثارالله» نام یک گروه جهادی است که اعضای آن را فارغ التحصیلان و دانشجویان دامداری تشکیل داده اند. این گروه جهادی در طول سال به صورت داوطلبانه و رایگان در روستاهای محروم کشور حضور پیدا می کند و به درمان دام های بیمار می پردازد. متخصصان جهادگر این گروه برای نخستین بار در کشور، عمل جراحی دام در محل را توسط یک گروه جهادی محقق کردند. این گروه جهادی تابستان امسال در شهرستان دیواندره و روستاهای منطقه هزار کانیان حضور پیدا کردند و طی 10 روز حضور در این مناطق علاوه بر وزیت خانه به خانه 4 هزار راس دام و تهیه رایگان دارو، 10 عمل جراحی موفق نیز روی دام های سبک و سنگین انجام دادند. گفتنی است بسیاری از تحصیل کرده های رشته دامپزشکی در کشور به دلیل هزینه های سنگین تاسیس کلینیک به شغل های غیر مرتبط روی می آورند که آسیب بزرگی برای دامداری کشور است.