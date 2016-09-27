برترین تصاویر جهان در ۶ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون اثر هنری با اشیاء جنگی در اوکراین، سالگرد انقلاب یمن، پرتاب موشک هندی به فضا و روز ملی چین خواهید دید.

اثر هنری ساخته شده با اشیاء بازمانده جنگی در اوکراین (Reuters) سایه مردم پشت پرچم در جشن سالگرد انقلاب یمن (AP) یک کشاورز در آستانه روز ملی چین، نقشه این کشور را روی زمین کشاورزی ترسیم کرد. (Reuters) موشک سازمان تحقیقات فضایی هند، هشت ماهواره را به فضا برد.(EPA) بازیگران در لباس شخصیت های فیلم جدید «تیم برتون» در مترو لندن (PA) منظره مزرعه ای در آلمان هنگام طلوع آفتاب (EPA) جشنواره بین المللی نور در دانشگاه دولتی مسکو روسیه (EPA) ماهیگیران در ساحل اندونزی (Getty) نمای پل های بین درخت های فانتزی در سنگاپور (Reuters) پرواز یک هواپیما در آسمان فرانکفورت آلمان (AP) جشنواره سنتی در هند (Reuters) پسری با پرچم یمن در جشن سالگرد انقلاب این کشور (AP) مردم روسیه در میدان سرخ مسکو قدم می زنند. (AP) نورپردازی روی ساختمان سالن کنسرت در بخارست رومانی (EPA) آتش سوزی کشتی نفتی در مکزیک (AP)