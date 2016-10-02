تصاویر امروز را با موضوعات چشمه آب گرم در آمریکا، روز ملی چین، تجمع فعالان معترض به تغییرات آب و هوایی در انگلیس و جشنواره بوفالو سواری در کامبوج خواهید دید.

عکس هوایی از چشمه آب گرم در پارک ملی «یلواِستون» آمریکا (NATIONAL GEOGRAPHIC) تجمع فعالان معترض به تغییرات آب و هوایی در فرودگاه هیترو لندن (Reuters) نقاشی دیواری ترسیم شده روی یک ساختمان قدیمی در ورشو لهستان (AP) بازی کودکان کنار مزارع گل در چین (VCG) جشن شصت و هشتمین سالگرد نیروهای مسلح در کره جنوبی (AP) جشنواره بوفالو سواری در مناطق روستایی کامبوج (Reuters) آتش بازی جشن روز ملی چین در هنگ کنک (EPA) گودال ۶ متری در ساحل اورگان آمریکا هنگام جذر و مد آب های اقیانوس آرام دیدنی می شود. (NATIONAL GEOGRAPHIC) مسابقات قهرمانی جهانی موتورسواری در اسپانیا (theguardian) عبور دادن گاو ها به وسیله قایق در روستایی در آلمان (Reuters) پیش نمایش آثار «پیکاسو» نقاش اسپانیایی قبل از حراج ۲۰۱۶ در موزه ای در چین (Chinanews)