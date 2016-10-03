برترین تصاویر جهان در ۱۲ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات سالگرد قتل عام در مکزیک، جشنواره لباس های محلی در اندونزی، مسابقات فرمول یک مالزی، دستگیری ز قاچاقچیان حیوانات در اردن خواهید دید.

تجمع اعتراضی به مناسبت سالگرد قتل عام غیرنظامیان در مکزیک (AP) یکی از نیروهای امنیتی هند در نقطه مرزی هند و پاکستان (Getty) جشنواره لباس های محلی در اندونزی (EPA) اثر گلوله های پلیس روی در خانه ای در لس آنجلس (AP) مسابقات فرمول یک مالزی (EPA) کودکان بعد از مراسم عروسی در کلیسای شهر «بوگوتا» کلمبیا (Getty ) جشنواره بالن در «نیومکزیکو» آمریکا (Zuma) ساختن برج انسانی در یک رویداد تاریخی در اسپانیا (Getty) جمع کردن ماهی های مرده در دریاچه هانوی ویتنام (Reuters) یک خرس، هفده شیر، پنج گرگ و دو ببر از قاچاقچیان حیوانات در اردن ضبط شد. (AP) به آتش کشیدن یک اتوبوس قبل از انتخابات شهرداری ها در برزیل (Reuters) رقابت های اسب سواری در فرانسه (EPA)