برترین تصاویر جهان در ۱۳ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون رقابت بین المللی پرش از برج در مالزی، رونمایی از فناوری اتصال کابل ضد آب در ژاپن و مسابقه دوچرخه سواری در ایتالیا خواهید دید.

رقابت بین المللی پرش از برج کوالالامپور پایتخت مالزی (ZUMA) نمای شهر «پورتو پرنس» هائیتی هنگام آغاز طوفان (REUTERS) آخرین هنر چیدمان نصب شده توسط هنرمند فرانسوی موزه «تیت مدرن» انگلیس (Getty) تاب سواری در کاتماندو نپال (REUTERS) رونمایی از فناوری اتصال کابل ضد آب در ژاپن (EPA) مسابقه دوچرخه سواری در ایتالیا (Reuters) دختری با لباس سنتی سلسله چینگ در تعطیلات جشن روز ملی چین (AP) دانشجویی بعد از تمام شدن اعتراضات در آفریقای جنوبی به پلیس این کشور گل هدیه می‌دهد. (Reuters) احشام داخل یک خودرو در نپال (Reuters) انعکاس تصویر یک مرد لبنانی هنگام ماهیگیری روی گودال آب (AP) عبور کاروان شتر هنگام غروب آفتاب در امارات (AP) روستاییان کشمیر روی زمین کشاورزی مشغول به کار هستند. (AP)