برخی مجالس مذهبی در کشور ما، از جمله تعزیه خوانی شهر ارمغان خانه در استان زنجان به صورت سنتی از ده ها سال پیش مورد توجه مردم قرار داشته به نحوی که حالت ایینی به خود گرفته و جزو رسوم آن منطقه شده است. این شهر را می توان به نوعی یکی از مراکز مهم تعزیه خوانی کشور به شمار آورد. نکته جالب در رابطه با مراسم تعزیه ارمغان خانه در این است تکیه مخصوص برگزاری تعزیه در شهر همیشه مملو از جمعیت شده و طراحی منحصر ب فردی دارد. از دیگر جنبه های خاص این تعزیه اجرای آن به زبان ترکی ست که گاهی بر سوز تعزیه می افزاید. شهرت تعزیه ارمغان خانه فراتر از مرزهای استان زنجان به سایر نواحی کشور نیز رسیده است به گونه ای که در جمع کثیری از هموطنان دیگر مناطق ترک زبان ناظران این مراسم آیینی در ارمغان خانه هستند.