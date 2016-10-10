برترین تصاویر جهان در ۱۹ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات مراسم عزاداری حسینی در کشور های اسلامی، حملات هوایی مرگبار در یمن، آب شدن یخچال های طبیعی در ایسلند و نمایشگاه گل های رنگ شده در اوکراین خواهید دید.

مراسم عزاداری حسینی در مسجد سادات اخوی تهران (AP) پرتو های نور خورشید داخل دودخانه؛ «محل دودی کردن ماهی ها» در گامبیا (NATIONAL GEOGRAPHIC) راه پیمایی دختران مسلمان لبنانی در مراسم محرم (Reuters) نزدیک ۹۰۰ نفر در حملات هوایی عربستان به یمن کشته و زخمی شدند. (Reuters) مراسم عزاداری شهادت امام حسین (ع) در بین الحرمین کربلا (Reuters) آب شدن یخچال های طبیعی در ایسلند (NATIONAL GEOGRAPHIC) دهانه کوه آتش فشانی «آسو» در ژاپن (Reuters) عکس هوایی ثبت شده توسط هواپیمای بدون سرنشین در کرواسی (NATIONAL GEOGRAPHIC) مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در دوحه قطر (Getty) یک گوریل داخل یک پارک ملی در «جمهوری گابن» (NATIONAL GEOGRAPHIC) گوزنی در پارک «ریچموند» در لندن (Reuters) مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در ژاپن (Reuters) شنای یک لاک پشت در محل برگزاری مسابقات مردان آهنین در هاوایی (Getty) مسابقات موتورسواری کوهستان در تپه های انگلیس (Getty ) برگزاری نمایشگاه گل در اکوادور (Xinhua)