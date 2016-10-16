برترین تصاویر جهان در ۲۵ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون مسابقات اتومبیل رانی نسکار در آمریکا، نمایش بین المللی اسب در مراکش، جشنواره سنتی در روسیه و اردوگاه پناهندگان سوری در ترکیه خواهید دید.

تعویض چرخ های خودرو در مسابقات نسکار «کانزاس» آمریکا (AP) نمایش سوارکاران در نمایش بین المللی اسب الجدیده مراکش (Reuters) تزئین شهر به مناسبت جشنواره سالانه تفلیس گرجستان (EPA) ۱۵۰ بازیگر با لباس شخصیت های افسانه ای مسیر رودخانه سنت پترزبورگ را با تخته موج سواری طی کردند. (EPA) بازی کودکان سوری نزدیک چادرهای خود در اردوگاه پناهندگان ترکیه (Reuters) مسابقات پرواز با وینگ سوئیت در هونان چین (Reuters) بازدید دانش آموزان با ماسک شخصیت های سیاسی از موزه منچستر انگلیس (Reuters) موتور سواری هنگام غروب آفتاب در مناطق روستایی میانمار (AP) مردم فلسطین با اتوبوس از مرز مصر وارد جنوب نوار غزه می شوند. (AP) مردی پرچم یک کلیسای تاریخی در صربستان را آماده می کند. (AP)