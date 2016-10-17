برترین تصاویر جهان در ۲۶ مهر ۹۵

تصاویر امروز را با مسابقات بین المللی موتوکراس در اسپانیا آغاز می کنیم؛ در ادامه تصاویری از عروس دریایی در آفریقای جنوبی، جشنواره بین المللی ووشو در چین و مناظر پاییزی خواهید دید.
دو سنجاقک روی گل وحشی در ایتالیا (Barcroft)
مسابقات بین المللی موتوکراس در اسپانیا (EPA)
تصویر حیرت انگیز از بزرگترین عروس دریایی در آب های ساحلی آفریقای جنوبی (NATIONAL GEOGRAPHIC)
منظره پاییزی پارک ملی در آرژانتین (NATIONAL GEOGRAPHIC)
برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه سواری جاده ۲۰۱۶ در دوحه قطر (Zuma)
نمایش دانش آموزان مدارس هنرهای رزمی همزمان با یازدهمین جشنواره بین المللی ووشو در چین (VCG)
ماکتی بزرگ از شهر مسکو در موزه ای در سنت پترزبورگ روسیه (VCG)
گشت و گذار مردم در طبیعت پائیزی حومه پکن چین (Xinhua)
تعداد زیادی از گوسفندان ایسلندی به دوربین خیره شده اند. (NATIONAL GEOGRAPHIC)
عکاسی از یک نانوایی در لشکرگاه افغانستان (AFP)
تصویر قله «ماترهورن» رشته کوه آلپ احاطه شده با ابر (ap)
سوارکاری در ساحل ملبورن انگلیس (Getty )
دیدار علاقهمندان فضانوردی با «تیم پیک» فضانورد انگلیسی در اسکاتلند (AP)
شیرجه از روی پلت فرم ۲۸ متری در «شیراهاما» ژاپن (Getty)
جشنواره بین المللی ووشو در چین (VCG)
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