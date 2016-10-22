پرداخت زندگی

ناهید یزدانی بانوی ۴۳ ساله مازندرانی نخستین پرداخت کننده فرش ابریشم در مازندران است. خانم یزدانی زاده بهرستاق لاریجان آمل است و قالی بافی را از ۹ سالگی نزد پدر آموخت. او از کودکی با تار و پود قالی آمیخته شد و خود را در این حرفه شناخت. ناهید در ۲۲ سالگی به صورت جدی و حرفه ای به قالی بافی پرداخت و از همان دوران هنر خود را به علاقه مندان این رشته آموخت. وی علاوه براینکه در طول فعالیت حرفه ای خود ۱۰۰ بافنده را در سطح شهرستان پرورش داده درنمایشگاههای بسیاری نیز شرکت کرده است. اکنون کارگاه خانم یزدانی فعال ترین کارگاه قالی بافی در شهرستان است. قالی بافان و کارآموزان وی در کارگاه یا منزل مشغول به کار هستند. ناهید یزدانی در سال ۶۷ با مرتضی محسنی ازدواج کرد. ۲ پسر و یک دختر ثمره این ازدواج موفق هستند. خانم یزدانی معتقد است بدون همسر و فرزندانم هرگز موفق نمی شدم و حمایت ها و همکاری آنها در این حرفه و زندگی شخصی پشتوانه گرمی برای روزهای سخت زندگی ام بود. کارآفرین نمونه مازندران در سال ۹۵ با نگاهی خسته اما امیدوار به دغدغه هایش می اندیشد. کمبود بودجه لازم برای تامین یک کارگاه امن برای نگهداری از فرش های ابریشم گران بها و تکمیل واحد نیمه کاره قالی بافی و بی توجهی مسئولین برای حمایت از قشر زحمت کش جامعه از نگرانی های امروز ناهید یزدانی است. با وجود همه این مشکلات این خانواده زحمتکش به آینده امیدوار هستند و به فرداهای بهتر و روشن تر می اندیشند.