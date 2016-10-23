برترین تصاویر جهان در ۲ آبان ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون المپیک بین المللی آشپزی در آلمان، مسابقات قهرمانی پرتاب تبر در سوئیس، زندگی روزانه مردم موصل عراق و ابتلای پرندگان هندی به آنفولانزای مرغی خواهید دید.

عبور قایق گردشگری در طبیعت پاییزی ژاپن (AP) شرکت کننده اهل ترکیه با مجسمه «انگلا مرکل» ساخته شده از شیرینی در المپیک بین المللی آشپزی آلمان شرکت کرد. (dpa) تصادف زنجیره ای در مسابقات اتومبیلرانی نسکار آمریکا (AP) اولین دوره از مسابقات قهرمانی پرتاب تبر در سوئیس (EPA) زن کشمیری برای دستگیری برادر خود در طول تظاهرات اشک می ریزد. (AP) ماهیگیری از روخانه ای در آمریکا (AP) دوچرخه سواری نزدیک میدان نفتی آتش گرفته موصل عراق (Getty) هنرمند فلسطینی تصویر «محمد کلی» را نقاشی می کند. (Getty) زندگی روزانه مردم عراق در جنوب موصل (Reuters ) عکاسی پرتره از زن بومی هندی در طول جشنواره سنتی (Getty) پرندگان در باغ وحش دهلی نو به آنفولانزای مرغی مبتلا شدند. (EPA) برگزاری جام جهانی اسکی زنان در اتریش (Reuters) آتش سوزی در انبار پالت های چوبی و مواد بازیافتی در کالیفرنیا (AP) کودکان هندی در راه بازگشت از مدرسه به خانه (AP) قدمت اسب حک شده با گچ روی تپه ای در انگلیس به قرن ۱۸ میلادی می رسد. (Reuters)