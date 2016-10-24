برترین تصاویر جهان در ۳ آبان ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون پاکسازی برخی مناطق عراق از نیروهای داعش، نمایش نیروی هوایی ژاپن، موزه مردم شناسی قزوین و جام جهانی اسکی در اتریش خواهید دید.

دختران عراقی بعد از آزاد شدن روستای خود به دست نیروهای دولتی عراق در موصل (AFP ) نمایش نیروی هوایی ژاپن (Reuters) موزه مردم شناسی در قدیمی ترین حمام تاریخی شهر قزوین (EPA) نمایشگاه مجسمه های آجری در میلان ایتالیا (AP) رقابت های اسکی جام جهانی مردان در اتریش (AFP ) تفریح خانواده های پاکستانی در اسلام آباد (AP) دریاچه ایجاد شده توسط تپه های شناور ساحلی در برزیل (NATIONAL GEOGRAPHIC) کارگاه سفالگری در هند (Reuters) برف پاییزی در «فرانکونیا» آمریکا (AP) درخت های بائوباب در هوای مه آلود صبح «ماداگاسکار» (NATIONAL GEOGRAPHIC) غروب آفتاب در غزه (EPA) چوپانان اسپانیایی در انتقاد به گسترش بناهای شهری گوسفند های خود را به شهر مادرید هدایت کردند. (AP) قوهای دریاچه «بلک واتر» انگلیس (Reuters) اجرای دانش آموزان در طول راهپیمایی جشن سالگرد تاسیس مدرسه مهاجران تبتی در هند (AP)