برترین تصاویر جهان در ۹ آبان ۹۵

تصاویر امروز را با نمایشگاه بین المللی صنایع هوا و فضا در چین آغاز می کنیم؛ در ادامه تصاویری از جشن روز جمهوری ترکیه، خط مقدم جنگ موصل و عکس هوایی از طبیعت پائیزی آلمان خواهید دید.

نمایش هوایی تیم آکروباتیک در طول نمایشگاه بین المللی صنایع هوا و فضا در چین (IC) نیروهای عراق در خط مقدم نبرد با گروه تروریستی داعش (Reuters) عکس ثبت شده با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در آلمان (dpa) ماهیگیری کنار شالیزارهای کامبوج (AP) آماده باش پلیس اوکراین در طول تظاهرات (Reuters) شرکت مردم ترکیه در جشن روز جمهوری آنکارا (AFP) روشن کردن چراغ های روغنی در طول مراسم آئینی در سریلانکا (EPA) غاز های ساکن مغولستان با کاهش دمای هوا به چین مهاجرت کردند. (chinadaily) زندگی سخت مهاجران داخل چادرهای موقت اردوگاه یونان (AP) چیدن گل های همیشه بهار در نپال (Reuters) مسابقه موتور سواری داخل گل و لای در سوئد برگزار شد. (EPA) مراسم گروهی ازدواج به سبک سنتی در چین (IC)

خانه ای پوشیده شده از ماهیتابه و قابلمه کهنه در لیتوانی (AP) بنای یادبود سربازان جنگ جهانی دوم در «بولداوی» (AFP)