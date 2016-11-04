لمس زندگی در متکازین

اینجا مازندران است، ۱۴ آبان به وقت تبری روستای متکازین از توابع شهرستان گلوگاه.سیده معصومه حسینی نمونه ی بارز یک زن اصیل مازندرانی که از ۷ سالگی طعم کار کردن را چشیده و همچنان دوشادوش همسرش با چرخ روزگار می چرخند.گلیم بافی هنریست که معصومه خانم ۴۲ ساله تمام جوانی اش را پای آن سپری کرده، چنان با تار و پود وجودش عجین شده که تمام طرح های گلیم را بصورت ذهنی طراحی کرده و می بافد. او که مادر سه فرزند است، پا به پای همسرش حسام کریمی ، دخترش را راهی خانه بخت کرده و دو پسرش نیز یکی راهی خدمت مقدس سربازی و پسردیگرش نیز در کنارشان مشغول دامداری است.
ضرب آهنگ شانه در میان چله، صدای تلم زدن برای تهیه ماست و دوغ و زندگی با دام تنها یک سکانس از زندگی پرتلاش مردمان مازندران توام با آرامش خاطر است که نمادی از اقتصاد مقاومتی در این خانواده را به تصویر می کشد.
اینجا مازندران است، ۱۴ آبان به وقت تبری روستای متکازین از توابع شهرستان گلوگاه.سیده معصومه حسینی نمونه ی بارز یک زن اصیل مازندرانی که از ۷ سالگی طعم کار کردن را چشیده و همچنان دوشادوش همسرش با چرخ روزگار می چرخند.گلیم بافی هنریست که معصومه خانم ۴۲ ساله تمام جوانی اش را پای آن سپری کرده، چنان با تار و پود وجودش عجین شده که تمام طرح های گلیم را بصورت ذهنی طراحی کرده و می بافد. او که مادر سه فرزند است، پا به پای همسرش حسام کریمی ، دخترش را راهی خانه بخت کرده و دو پسرش نیز یکی راهی خدمت مقدس سربازی و پسردیگرش نیز در کنارشان مشغول دامداری است.
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