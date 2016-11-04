امیرعلی رزاقی
۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳

امیرعلی رزاقی

لمس زندگی در متکازین

اینجا مازندران است، ۱۴ آبان به وقت تبری روستای متکازین از توابع شهرستان گلوگاه.سیده معصومه حسینی نمونه ی بارز یک زن اصیل مازندرانی که از ۷ سالگی طعم کار کردن را چشیده و همچنان دوشادوش همسرش با چرخ روزگار می چرخند.گلیم بافی هنریست که معصومه خانم ۴۲ ساله تمام جوانی اش را پای آن سپری کرده، چنان با تار و پود وجودش عجین شده که تمام طرح های گلیم را بصورت ذهنی طراحی کرده و می بافد. او که مادر سه فرزند است، پا به پای همسرش حسام کریمی ، دخترش را راهی خانه بخت کرده و دو پسرش نیز یکی راهی خدمت مقدس سربازی و پسردیگرش نیز در کنارشان مشغول دامداری است.
 ضرب آهنگ شانه در میان چله، صدای تلم زدن برای تهیه ماست و دوغ و زندگی با دام تنها یک سکانس از زندگی پرتلاش مردمان مازندران توام با آرامش خاطر است که نمادی از اقتصاد مقاومتی در این خانواده را به تصویر می کشد.

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