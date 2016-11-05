برترین تصاویر جهان در ۱۵ آبان ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، فصل برداشت برنج در هند، تظاهرات مسلمانان در اندونزی و حوضچه های نمک در استرالیا خواهید دید.

تجمع ایرانیان مقابل سفارت سابق آمریکا در راهپیمایی روز ۱۳ آبان (AP) فصل برداشت برنج در هند (Reuters) تظاهرات مردم اندونزی علیه اظهارات فرماندار شهر «جاکارتا» درباره قرآن (Reuters) طرفداران تیم فوتبال «راپید وین» در طول مسابقات باشگاهی اتریش (REUTERS) عکس هوایی از حوضچه های نمک در استرالیا (Reuters) آتش سوزی چاه های نفت در مناطق درگیری با گروه تروریستی داعش در عراق (Reuters) هنر چیدمان در اعتراض به جنگ سوریه در یکی از خیابان های لندن (Reuters) پرتاب فضاپیما در چین (Reuters) ماهیگیری در سواحل موگادیشو سومالی (Reuters) یک فیل داخل سیرکی در بمبئی هند (Reuters) نمایش تیم آکروباتیک در ایتالیا (AP)